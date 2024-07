Macarena Ceballos dentro de las 15 mejores del mundo

Macarena Ceballos logró cumplir con su objetivo que era competir en las semifinales en París. En los 100 metros pecho, la riocuartense ocupó el octavo lugar en su serie con un tiempo de 1:07.31 y se metió dentro de las 15 mejores del mundo. No pudo conseguir la clasificación a la final.

Luego de la prueba, la riocuartense enfatizó: "Tengo un montón de sensaciones, estoy contenta y feliz de poder estar acá pero tengo bronca por el tiempo porque no entrené para esto. Hice un trabajo muy duro para poder demostrar otra cosa, no sé que me pasó pero las cosas no salieron como yo planeé, igual es un orgullo grande poder competir acá".

Y añadió: "Si bien a la mañana estuve más cerca de mi marca, salí a ganar esta serie de semifinal, corriendo de igual a igual a la que tenía al lado, pensé que venía mejor".

"Gané en estos años un nivel en donde siempre quiero ir por más, no conformo", manifestó Macarena.

Ceballos volverá a competir en estos Juegos Olímpicos este miércoles en la prueba de los 200 metros pecho.

Cabe destacar que la última vez que un nadador argentino clasifica a las semifinales de un juego olímpico fue de la mano de la cordobesa Georgina Bardach que lo consiguió en Atenas 2004. Ceballos, 20 años después, retomó el legado cordobés para dejar a la natación nacional en lo más alto del deporte.