Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán en un partido único por el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El trascendental encuentro entre los ganadores de las zonas A y B de la Primera Nacional está programado para este sábado a las 17:00 en el estadio Ciudad de Vicente López, casa de Platense.

La ruta hacia la final

El camino de Deportivo Madryn

El "Aurinegro" de Puerto Madryn, dirigido por Leandro Gracián, se ha consolidado como una de las sensaciones de las últimas temporadas de la Primera Nacional. El equipo logró dominar la Zona A, asegurando el primer puesto con un total de 60 puntos, cinco más que su escolta Atlanta. Su exitosa campaña se basó en 16 victorias, 12 empates y 6 derrotas. Gracián destacó que, además de analizar al rival, la prioridad del cuerpo técnico siempre será el funcionamiento propio.

El desempeño de Gimnasia (Mendoza)

Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza luchó intensamente con Estudiantes de Río Cuarto en la Zona B. El equipo de Ariel Broggi aseguró el primer puesto al vencer a Defensores de Belgrano por 1-0 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El "Lobo" terminó la fase regular como el mejor equipo de la zona, sumando 63 unidades. Su registro incluye 17 victorias, 12 empates y solo 5 caídas. Broggi remarcó que su equipo "sabe sufrir" y que ha llegado a la final de una manera muy sacrificada y trabajada.

Un duelo con historia personal

La definición del ascenso estará marcada por el cruce en los bancos de suplentes. Los entrenadores, Leandro Gracián y Ariel Broggi tienen una historia compartida: ambos jugaron en las inferiores de Vélez y se consagraron campeones con el Fortín en 2005 bajo la dirección de Miguel Ángel Russo. Gracián conoce el perfil de Broggi, quien fue su compañero y asistente de Coudet en Banfield, lo que añade una capa de conocimiento mutuo al enfrentamiento.

Este enfrentamiento será particularmente emotivo, ya que previo al inicio del partido se realizará un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció recientemente.

En cuanto al historial entre ambos equipos, Gimnasia de Mendoza llega con una ligera ventaja, habiendo ganado 4 de los 7 partidos, sin registrar empates. Los mendocinos también se impusieron en dos series mano a mano recientes, incluyendo los cuartos de final del Reducido 2023.

Datos clave y reglas de la final

El encuentro por el ascenso será televisado por TyC Sports y TyC Sports Play.

Hora: 17:00.

Estadio: Ciudad de Vicente López, cancha de Platense.

TV: TyC Sports.

La final contará con un equipo arbitral encabezado por Nicolás Ramírez. Una novedad destacada para la categoría es la presencia del VAR, que estará a cargo de Héctor Paletta, con Gastón Suárez como AVAR.

Si el encuentro termina empatado, se jugará un alargue de 30 minutos y, si la igualdad persiste, el campeón se definirá mediante la tanda de penales. Se anticipa que las hinchadas de ambos clubes dirán presente en Vicente López, prometiendo una "verdadera fiesta".

Probables formaciones

Deportivo Madryn (DT: Leandro Gracián): Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango (o Gutiérrez Arango), Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Diego Rivero (o Germán Rivero) y Luis Silba.

Gimnasia y Esgrima (Mendoza) (DT: Ariel Broggi): César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Nahuel Barboza (o Matías Muñoz), Facundo Lencioni, Nicolás Romano (o Fermín Antonini); Mario Galeano (o Nicolás Servetto) y Nicolás Ferreyra (o Brian Ferreyra).