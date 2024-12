La situación que se vivió este viernes en Nueva York carece de sentido común. Lo que ocurrió con Magnus Carlsen, el número 1 del mundo en el ajedrez sería como si a Lionel Messi lo echaran del Mundial de fútbol por haber ingresado a un partido con los botines incorrectos. En ese caso, seguramente la FIFA, inteligente, le diría al capitán argentino que tratara de cambiarlos, y así no perder a su gran figura. Bueno, en el ajedrez no pasó y descalificaron del Mundial de partidas rápidas a Magnus Carlsen, acaso el mejor de la historia, por haber violado el "código de vestimenta". Lo sacaron del certamen por haberse presentado a la sala de juego con un jean. Suena surrealista, pero es real.

"El árbitro principal Alex Holowzsak ha declarado que Magnus Carlsen ha sido expulsado del torneo y no será emparejado en la novena ronda por violar el código de vestimenta", explicaron desde la FIDE. Lo curioso es que otros jugadores fueron con looks similares y no fueron sancionados. Solo lo había sufrido Ian Nepomniachtchi, aunque el ruso optó por cambiarse las zapatillas.

La durísima declaración de Carlsen contra la FIDE

Mientras estaba analizando su triunfo contra su compatriota Aryan Tari en un stream en directo, Carlsen se enteró de la noticia, aceptó la decisión y declaró: "Está bien, pueden hacer cumplir sus reglas, a mí me parece bien, y mi respuesta es: Está bien, entonces me voy, a la mierda contigo".

Además, el líder del ranking, que llevaba cinco puntos en ocho rondas y estaba disputando uno de los peores torneos de su carrera, agregó: "Estoy bastante cansado de la FIDE, así que no quiero saber nada más de esto. No quiero tener nada que ver con ellos. Lo siento por todos en casa, tal vez sea un principio estúpido, pero no creo que sea divertido. Me siento que estoy en guerra completa con ellos".

Carlsen tampoco defenderá la corona en el Mundial de blitz

Lógicamente, Magnus, que había ganado el doblete en 2023, se bajó del segundo torneo (el blitz), que arrancará el próximo 30 de diciembre. Y, de esta manera, no habrá campeón del mundo en otro de los eventos más importantes del calendario. Ya se había bajado de la defensa del título clásico, alegando que estaba con más ganas de jugar ajedrez rápido desde su casa.

