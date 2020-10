Después de cancelarse el primer entrenamiento del viernes, el clima no mejoró en el circuito de Nürburgring y tampoco se pudo desarrollar el segundo ensayo. Los equipos recién podrán trabajar este sábado.

UPDATE: Alas, it's not good news...



FP2 has officially been called off ❌#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/0zjriuxxXQ