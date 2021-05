Los profesores de las distintas disciplinas de Instituto se las ingenian para mantener motivados a sus equipos. Tal es el caso de la profesora Vanina Ruffinatto de Cheerleader.

“Veníamos super bien, con los equipos entrenando entusiasmados con todos los nuevos elementos para potenciar nivel de manera segura. Logramos al menos finalizar la entrega de las remeras de entrenamiento, pero aun nos falta continuar con los presupuestos de la indumentaria de competencia. Teníamos previsto exámenes nivelatorios para junio en los equipos avanzados”, expresó.

Uno de los interrogantes que abarca a las otras disciplinas también es el retorno de las próximas competiciones: “Hay un proyecto de la federación de torneo nacional virtual a fin de año. Nosotros también buscamos alternativas internacionales de manera virtual. Es muy fuerte el impacto de la pandemia en el deporte a nivel mundial, en lo particular de nuestro deporte es que al ser todos muy necesarios, es muy difícil entrenar rutinas o tener la certeza de que el día de la competencia no tenga que estar alguno aislado por contacto estrecho. Inclusive entrenar en esas condiciones es complejo. Pero debemos entender que la situación nos supera, y que lo importante ahora es conectar con el deporte para mantener la mente y el cuerpo saludable, en mi parecer no es momento de tener como objetivo la competición, sino la superación diaria, lograr pequeños objetivos que nos ayuden a mantener la motivación hasta que esto pase y podamos volver a las competencias y a tener objetivos competitivos".

"Yo creo que atletas, padres, entrenadores y dirigentes debemos trabajar en ese camino, en lograr que no decaiga el interés por el deporte, en lograr hacer que la motivación esté en la pasión por lo que se hace y sacar el foco de la motivación por competencia. Los niños y jóvenes necesitan la actividad física, la alegría de jugar, de moverse, de aprender. Si se desarrolla de manera responsable se podrá continuar como se permita, hasta que pueda ser como siempre”, narra Vanina.

Hubo que parar de nuevo. ¿Cómo trabajan en estos días de confinamiento?: “Realizamos clases virtuales y planes de trabajo para que cada uno desarrolle en casa.

¿Sueñas con que la pandemia termine algún día y pueda volver todo a la normalidad?: “Yo creo que ésta pandemia nos cambió para siempre. Claro que volveremos a entrenar, a competir y a viajar. Pero no podemos dejar de aprender de lo que pasamos. Creo que mas que nunca debemos mostrar resiliencia. Hay que tomar todos los conocimientos que tuvimos que adquirir para seguir adelante, como las herramientas digitales que aprendimos a usar, a darle mas valor a la presencialidad porque cuántas veces se falta a clases o a los entrenamientos sin una causa importante. No es lo mismo escribirnos, hacer audios o video llamadas o los “vivos” por redes sociales, que el beso al saludarnos o ese abrazo de reencuentro o de despedida. La pandemia sin duda revalorizo el cuidado de la salud, de la vida y la de los seres que mas amamos y dejo en segundo plano otras cuestiones. A veces es necesario parar, para volver a empezar”, cuenta la profe.

¿Alguna vez te imaginaste que algo que se ve en películas se iba volver realidad (la pandemia)?: “Parece que estamos viviendo dentro de las películas o series de ciencia ficción. Realmente nunca imaginé que eso se volviera real. Pero como siempre, hay que enfrentar la realidad con buena actitud y mente positiva, empatizando con los que la pasan mal o con el dolor de los que perdieron un ser querido en éste contexto. Deseo que pronto termine esto y que lo vivido nos fortalezca”.