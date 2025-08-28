El vocero presidencial, Manuel Adorni, desmintió este jueves que el Gobierno no tenga previsto televisar el Mundial de Fútbol 2026.

En conferencia de prensa, el funcionario libertario admitió que se trató de “una fake news” y acusó a sectores opositores de difundir información falsa en los medios de comunicación y redes sociales.

“Han operado mediáticamente diciendo que la TV Pública no va a transmitir el Mundial 2026. Esto es falso. Personalmente estoy llevando las gestiones para que los argentinos puedan ver el torneo de la manera más eficiente posible”, señaló.

La versión sobre la posible ausencia de transmisión oficial había generado dudas, ya que en la Copa Mundial de Qatar 2022 la inversión estatal superó los 10 millones de dólares y los ingresos publicitarios alcanzaron los 12 millones.

Según Adorni, el objetivo es garantizar que los argentinos puedan seguir la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos por la TV Pública, como ocurre desde hace más de cinco décadas.