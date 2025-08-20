Manuel Lanzini se despidió de River y firmó con un club argentino

Manuel Lanzini fue confirmado como nueva incorporación del Club Atlético Vélez Sarsfield y se suma al plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El mediocampista llega con el pase en su poder tras su salida de River, que conservará un porcentaje de una futura venta.

El enganche firmará contrato hasta diciembre de 2026 y será presentado el jueves en la Villa Olímpica. De esta manera, se convierte en el quinto refuerzo del "Fortín" en el mercado de pases 2025. Lanzini, de 31 años, tuvo pasos por River, West Ham de Inglaterra y Fluminense de Brasil.

Tras la clasificación de Vélez a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Barros Schelotto se refirió a la llegada del mediocampista: "Puede jugar de enganche, de interno, tiene experiencia, jugó en Europa. Nos va a venir bien".