Maple, Zayu y Clutch: ¿Quiénes son los nuevos íconos del Mundial 2026?

A tan solo unos meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA ha realizado la presentación oficial de las mascotas que acompañarán la Copa del Mundo en los países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. Este certamen será histórico, ya que por primera vez se disputará en tres naciones de manera simultánea.

Los personajes elegidos son Maple, Zayu y Clutch. El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de la FIFA en la red social X, con un mensaje claro que las presentó: “Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de FIFA World Cup para 2026!”.

Símbolos de identidad y cultura

La revelación de estas figuras se suma a la serie de elementos que el máximo organismo del fútbol continúa dando a conocer en la antesala del torneo. La presentación generó gran expectativa, ya que la FIFA había compartido pistas sobre las mascotas en sus redes sociales el día anterior.

Tal como se anticipaba, cada país anfitrión contará con un personaje diseñado para representar los valores, identidad y cultura de su nación. Las mascotas buscan acercar la Copa del Mundo a los aficionados, reforzando la idea de que el torneo es una celebración cultural y deportiva de Norteamérica.

Aunque el diseño definitivo aún no ha sido desvelado, los avances sugieren que los personajes serán animales simbólicos que reflejan los colores e identidad de cada país. Existe especulación sobre la naturaleza de estas mascotas:

Maple, representando a Canadá, podría ser un león.

Zayu, de México, se especula que sería un jaguar o una pantera.

Clutch, por parte de Estados Unidos, se cree que es un águila.

Esta elección de animales refleja la fuerza, la agilidad y el carácter de cada nación, conectando además con la pasión futbolística que une al continente.

Hitos rumbo al sorteo oficial

Además de la presentación de los íconos del torneo, la FIFA ha comenzado a detallar otros hitos importantes de cara al Mundial. Uno de los eventos clave será el sorteo oficial del torneo, programado para el viernes 5 de diciembre.

Este sorteo se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos, y prometerá definir los grupos y enfrentamientos que marcarán el camino hacia la gran final. El evento fue anunciado a principios de septiembre por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.