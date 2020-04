Hace pocos días, Carlitos Tevez opinó sobre la situación del país por el coronavirus y manifestó que los jugadores del fútbol podían "estar un año o seis meses sin jugar". Esta frase no cayó nada bien y el Apache recibió varias críticas por parte de colegas del Ascenso y Primera División.

El que opinó sobre esta situación fue Diego Armando Maradona. El actual entrenador de Gimnasia se distanció de su amigo Tevez y dejó su opinión personal: "Hay jugadores que pueden no cobrar un tiempo, es cierto y lo sabemos. Pero hay jugadores que no pueden no cobrar ni siquiera un mes y a esos los clubes le tienen que pagar. Que busquen la manera. Con la ayuda de todos, pero ellos tienen que cobrar", sostuvo en diálogo con Olé.

En la misma línea, le pegó a los dirigentes: "Hay algunos que ahora se hacen los boludos y quieren aprovechar este momento para no pagar y vienen con quilombos desde hace años. Parece que siempre tuvieron una pandemia en sus clubes. Así que ahora no busquen excusas porque los jugadores tienen que cobrar para comer".

“Yo estoy a muerte con el Turco Marchi. Muchos le pegan pero es el tipo que siempre pone la cara por los jugadores. Yo me comprometí a laburar mano a mano con él. Nunca dejé en banda a los jugadores y no lo voy a hacer ahora”, agregó Diego.

Y siguió: "Los jugadores son los que generan, el mundo del fútbol se mueve por nosotros, sino sería una calesita vacía, daría vueltas y nadie la miraría. Muchos pibes se rompieron, quedaron sin un mango y sin embargo siguieron poniendo la cara por los clubes. Hoy es momento que ellos tengan la contención que se merecen y que los clubes les garanticen sus salarios".