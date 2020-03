En medio de una controversia entre la dirigencia de Boca Juniors y Diego Maradona, que se remonta a la postura del"10" en el acto eleccionario del pasado diciembre ganado por Jorge Ameal, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata tuvo una postura conciliadora y hasta amorosa con Carlos Tevez, quien hace pocos días pidió una cálida recepción en La Bombonera, a quien fuera campeón del mundo en 1986.

"Yo a Carlitos le quiero decir que le voy a dar un 'pico' que lo voy a romper todo", dijo Diego en el programa Paso a Paso de TyC Sports, a título de agradecimiento por las expresiones del "Apache", que entre otras cosas, manifestó la semana pasada que había que dejar de ser egoístas y había apuntado que le daría una camiseta, un beso, un abrazo y todo lo que quiera".

A raíz de la postura inicial de la dirigencia de no realizarle ningún homenaje, tal como se le realiza en los estadios en los que Gimnasia juega de visitante, Maradona fue tajante al decir que no quería ningún tipo de reconocimiento: "No me interesa que me den una plaqueta ni que me reciban, total la calle dice otra cosa".