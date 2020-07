Días atrás el conocido director Paolo Sorrentino anunciaba el inicio de su vínculo con Netflix para rodar la película "Ha sido la mano de Dios" sin embargo se encontró con una controversia que puede frenar su sueño. Matías Morla indicó que el astro argentino no autorizó el uso de su imagen para este proyecto y ya prepara una demanda para presentar ante la Justicia.

“Diego Maradona no autorizó el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada”.

El actual director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata ya había presentado una demanda similar en 2017 contra la compañía de videojuegos Konami que lo habían incluido en el juego PES 2017 sin su permiso. En mayo de ese año, Maradona y la compañía llegaron a un acuerdo por una suma de un millón de dólares que no se produjo (se anunció que una parte se utilizaría para la construcción de campos de fútbol para niños en Argentina), y el juicio se canceló.

Paolo Sorrentino

El director de 50 años se destacó en 2013 por ganar el Óscar a la Mejor película extranjera con La gran belleza. Luego, hizo The Young Pope y The New Pope para Fox. De esta manera, tendrá su primera vez en Netflix, aunque aún no hay fecha de estreno ni rodaje.

"Me emociona mucho la idea de volver a filmar en Nápoles, a 20 años exactos de mi primera película. Por primera vez voy a contar una historia íntima y personal, una novela de iniciación que será alegre y dolorosa al mismo tiempo", comentó Sorrentino sobre su motivación de filmar acerca de uno de sus ídolos de la adolescencia.