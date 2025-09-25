Este domingo se realizará la Maratón 100 Años del Colegio de Abogados de Córdoba en el marco de los festejos por el centenario.

Con 10K para los más rápidos, 6K para la familia y 1K participativo para las infancias, la competencia organizada por la reconocida institución de la provincia invita a la ciudadanía a vivir una verdadera fiesta deportiva con epicentro en Duarte Quirós y Bolívar.



El circuito, certificado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), atravesará lugares emblemáticos de la ciudad como la Costanera y la Cañada, en un recorrido veloz pensado para que los atletas puedan registrar marcas oficiales.

Las largadas, en todas sus categorías, se realizarán a las ocho de la mañana desde la sede del Colegio de Abogados.



Entre los participantes se destacará la presencia de la marplatense Mariana Borelli, múltiple campeona nacional y sudamericana en pruebas de mediofondo, y el tucumano radicado en Córdoba Pedro “Tucu” Gómez, campeón nacional de maratón y con el cuarto mejor registro argentino histórico en la distancia.

Otras figuras de relevancia son José Zabala, medallista iberoamericano; la bonaerense Camila Farinelli, campeona reciente en los 15K de Palermo; y el santiagueño Pablo Toledo, campeón nacional de 10.000 metros.

Cada participante recibirá un kit que incluye la remera oficial confeccionada por Jacana y productos exclusivos.

Todos los que crucen la meta obtendrán la medalla finisher, símbolo del esfuerzo y recuerdo de la competencia.

Los kits deberán retirarse el sábado 27 de septiembre de 9 a 18h en la sede del Colegio de Abogados (Av. Duarte Quirós 571). Requisitos: DNI y certificado médico vigente (hasta un año de antigüedad). En caso de retiro por terceros, se deberá presentar copia del DNI y del certificado del titular.

Inscripciones abiertas: ingresar al siguiente link