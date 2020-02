El chileno Marcelo Ríos, ex tenista y número uno del mundo, tuvo declaraciones explosivas sobre varios temas.

Entre ellos, disparó contra el argentino Diego Schwartzman y al recordar el cruce que hubo entre el "Peque" y su compatriota Christian Garín.

"Por ejemplo, en una corta, Schwartzman le dice ‘vos sos boludo’ y Garin no hizo nada. Yo si fuera Garín, le hubiera respondido ‘qué te pasa, enano de mierda'”, expresó.

Luego continuó con frases polémicas respecto a una parte de la comunidad homosexual.

"No me gustan los homosexuales hombres. ¿Si me pasa lo mismo con las lesbianas? Es diferente, pero ver dos huevones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así", argumentó.