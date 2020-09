Lo que dijo Marcelo Tinelli:

"Trabajando un montón en esta pandemia, con algunas complicaciones como se sufre en todo el mundo, pero acomodando todo para la vuelta del fútbol, el ordenamiento de San Lorenzo, los protocolos para la vuelta a la tele... Trabajo hay mucho".

"Tenemos armado, de acuerdo al comité de competiciones de la Liga, que ya lo tenemos armado, votado y aprobado, para tratar de volver el 16 de octubre, pero necesitamos la autorización del Ministerio de Salud. Será el 16 ó el 23, pero es difícil decir hoy una fecha porque estamos dependiendo del Ministerio de Salud y en eso estamos. Calculo yo que entre mañana y pasado vamos a tener una conversación con el Ministro de Salud y ojalá podamos estar volviendo entre el 16 y el 23".

"Que quede claro que nosotros siempre hicimos toda la fuerza para volver, con la prioridad de la salud. No podemos desconocer lo que es la salud en Argentina y el momento en cuanto a las muertes y contagios. Estamos acompañando una decisión del área de salud que tiene que ver con espectáculos al aire libre, el fútbol. Es más un acompañamiento de ambos lados, más que por ponerse firmes o no. Hablé hace 15 días con Alberto Fernández y hablamos de que dependía de los protocolos, más que la fuerza que hace uno. Te puedo asegurar que estamos todos los clubes con muchísimas ganas".

"El abordaje de la pandemia en Argentina, cuidando un montón la salud de la gente ha sido diferente a otros países. Por supuesto que si uno ve las ligas del mundo han comenzando. Algunas con complicaciones y otras no. Nosotros estamos por arrancar con un montón de protocolos que se han cumplido. El otro día veía el gol de Senesi en Holanda, donde va el 50% de la gente pero vienen con un trabajo diferente de cómo se ha encarado la pandemia. Acá tenemos una población totalmente diferente a lo que puede tener un país como Holanda, a nivel socioeconómico, un abordaje social, cómo vive la gente en esos países como para estar comparándonos liga con liga".

"Nosotros tenemos un problema de viajes que lo tenemos que contemplar. Hay ciudades donde tenés que hacer cuarentena cuando entras o salís, o no hay vuelos internos. Hay un montón de circunstancias que hay que atender. He recibido llamados de gobernadores que nos decían que fuéramos a hacer la pretemporada porque estaban libres de coronavirus y después tuvieron que pedir auxilio porque se quedaban sin lugares en los hospitales o respiradores en terapia. Hay que tener muchas cosas en claro para que arranque y arranque bien. Hasta que no haya vuelos internos, realmente es muy difícil estar pensando en tener que viajar. Llegamos hasta cierto lugar, después tenemos que trabajar junto a las autoridades sanitarias y respetar lo que están diciendo. Todos tenemos ganas de que arranque el fútbol, ya arrancaron los amistosos... Se van dando pasos".