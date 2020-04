Después de la determinación de concluir abruptamente la temporada, el conflicto entre la dirigencia y los jugadores ha ingresado en un laberinto sin salida. Futbolistas Argentinos Agremiados, sobre todo, no está de acuerdo con suprimir por dos años los descensos en todas las categorías. En estas condiciones, es muy improbable que regrese el fútbol más allá de las consideraciones sanitarias en el país.

Sergio Marchi rompió el silencio y mostró todo su enojo por el accionar de la entidad que maneja el fútbol argentino. En diálogo con TyC Sports, Marchi opinó: "La AFA se apuró en terminar la temporada. Los jugadores no están de acuerdo en que no haya descensos en 2021. Con esa decisión no hay competitividad. El futuro está lleno de interrogantes. No hay posibilidades, en el corto plazo, de que vuelva el fútbol".

Luego, el títular del gremio fue subiendo el tono de sus declaraciones y no se guardó nada: "Hay equipos de Primera División que no pagaron diciembre ni enero. No existía el COVID-19 en Argentina. Hay dirigentes que se esconden detrás del coronavirus. A partir de ahora, club que no pague, club que recibe carta documento del jugador. Existe el riesgo que muchos jugadores se queden sin trabajo. Nadie me avisó que se iba a dar por terminada la temporada".

Para finalizar, Marchi fue contudente: "Acá el problema es que hay dirigentes que tienen problemas cognitivos y no entienden la situación. Con la pandemia, los clubes quieren ocultar las enormes deudas y lo único que hacen es aumentar la angustia de los jugadores. A mi nadie me avisó que se había cortado el fútbol".