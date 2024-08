Marcos "Huevo" Acuña ya está en la Argentina para sumarse al plantel de River en el nuevo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador del club de Nuñez.

Esta mañana el futbolista de 32 años aterrizó en Ezeiza donde fue abordado por un grupo de periodistas que lo esperaba. El lateral que viene de jugar en el Sevilla de España se ofreció pocas palabras ante los micrófonos: “Si estoy muy contento con esta llegada a River”.

El neuquino que surgió de Ferrocarril Oeste se realizará la revisión médica de rutina y luego firmará contrato con el Millonario que lo ligará al club por los próximos tres años.

De no mediar ningún contratiempo, el defensor se sumará a los entrenamientos mañana miércoles, pero no podrá estar presente en la revancha contra Talleres de Córdoba, en el Monumental, por los octavos de final de la Copa Libertadores ya que no está inscripto en la lista de buena fe. Sin embargo, esto puede cambiar en caso de que el equipo de Gallardo clasifique a la próxima instancia del certamen continental.

Por lo tanto, el primer partido del Huevo con la camiseta de River se podría dar el próximo domingo 25 de agosto, cuando River se enfrente con Newell’s en la 12° fecha de la Liga Profesional, que se jugará en Rosario.