El ex futbolista argentino Mario Alberto Kempes apuntó contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia.

Kempes dijo: “el problema es que sigue pensando que el fútbol argentino empezó a ser fuerte cuando él (Claudio Fabián Tapia) entró en el poder”. El referente del seleccionado argentino de 1978 agregó: “ha tenido suerte de que Argentina consiguió la tercera estrella y se cree que es Superman de esta época de la historia”.

“Prácticamente es dueño porque hace y deshace lo que él quiere. Los campeonatos argentinos la verdad que dan pena”, manifestó Mario Alberto Kempes en su opinión sobre la figura del actual presidente de la AFA.

En la mitad de su análisis, el campeón del mundial Argentina 78 explicó su perspectiva sobre la suspensión de los descensos en la primera división del fútbol local: “que no haya descensos parece la MLS (la liga de fútbol de Estados Unidos). El presidente de la AFA se habrá contagiado del formato de la MLS porque prácticamente vive en Miami”.

En el final de sus dichos, “El Matador” liquidó a Tapia con una frase reflexiva: “un presidente de una federación de fútbol no puede despreciar la historia de su país”.

El ex delantero del combinado nacional explicó que Claudio Fabián Tapia no reconoció la primera estrella que obtuvo la Selección Argentina, la del Mundial Argentina 1978. “No se olvidó de Kempes, se olvidó del mundial 78”, apuntó Mario Alberto Kempes.

“En aquella época, él (Tapia) tenía entre diez y once años, y me imagino que con esa edad ha salido con sus familiares a festejar. Por este motivo me dolió muchísimo que no nos (los campeones del mundo del 78) haya mencionado, principalmente para los que estábamos ahí (en la conferencia)”, explicó Mario Alberto Kempes.

Además, el cordobés reveló que le escribió una carta. “le escribí para preguntarle por qué el mundial 78 no existe y en el 86 existe Maradona, por qué esa vergüenza”.

Sin embargo, Kempes aclaró que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino no contestó su carta. “él no me dio señales de haberse enterado sobre este descargo”, sentenció.