Mario Alberto Kempes fue siempre un hombre sin pelos en la lengua, pero nunca se caracterizó por vanagloriarse o hacer ostentación de sus grandes logros deportivos.

Sin embargo, en una nota realizada en el programa Presión Alta, que emite TyC Sports, "El Matador", manifestó que la selección ganadora del mundial en 1978 no ha sido debidamente reconocida por la gente y el periodismo, y cuando se lo consultó sobre su estatus como jugador en relación a Lionel Messi y Diego Maradona, dijo claramente: “El único campeón del mundo, goleador y mejor del Mundial soy yo”.

“El periodismo debería ponerme en el lugar que crea. Yo me siento en la mesa que me quiero sentar. No tengo obligación de estar en la mesa con Messi y Maradona. Con el perdón del periodismo, ellos dos fueron monstruos, pero el único argentino campeón del mundo, goleador y mejor jugador de un Mundial soy yo. No me gusta decirlo, pero como me han jodido demasiado, lo tengo que decir. A veces duele que se olviden de todo lo que hicimos por el fútbol argentino nuestra camada”, manifestó.

Sobre esa falta de reconocimiento, el cordobés de Bel Villa remarcó: “Los del '78 somos mucho más valorados fuera de casa, pero eso ocurre porque vincularon lo que ocurrió en el país con nosotros y la realidad es que, salvo las familias de los damnificados, nadie sabía lo que ocurría”.

Mario Alberto Kempes fue figura fundamental en la selección argentina que consiguió el primer título mundial para Argentina. Conquistó seis goles (dos a Polonia, dos a Perú y dos a Holanda en la final) y fue determinante en el partido ante el equipo naranja en el que el equipo de César Menotti se consagró campeón.