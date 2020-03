La residencia habitual del cordobés es en los Estados Unidos, más precisamente Miami, desde donde expresó su temor por el coronavirus.

“Yo tengo 65 años y tengo seis bypass, si me contagia un bichito de estos pues allá nos vamos”, expresó, realista, Kempes, sabiendo que el Covid-19 presenta mayor riesgo de muerte sobre aquellas personas con patologías cardíacas, entre otras enfermedades.

Y agregó: “Hay que tener precaución para el cuidado personal de cada uno. Espero que en Argentina recapaciten un poco con toda esta situación. Somos muy especiales los argentinos. Lo que está pasando es fatal y mucha gente no lo entiende. Cuando llegue el invierno va a ser peor".

El ex delantero de Instituto, Rosario Central, River y Valencia, de 65 años, sigue a la distancia las reacciones que se dan en nuestro país contra el coronavirus, y dijo: “Me parece fatal, la cantidad de gente que sale en Argentina me asombra. No son todos pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es.