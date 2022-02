Marisa López, la olímpica que Ricardo Fort eligió como niñera para sus hijos

Marisa López es recordada en el mundo del deporte por haber representado a la Selección Argentina de hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y por ser tricampeona de los Juegos Panamericanos en 1987, 1991 y 1995, llegando a ser capitana de Las Leonas.

Ahora quedó a cargo de los hijos de Ricardo Fort luego de que su tutor, Gustavo Martínez, perdiera la vida tras caer de un 21° piso.

Fort confió en la ex Leona y desde 2004 forma parte de la familia: "Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia", ha dicho alguna vez Marta Fort.