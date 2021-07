Martín Cuello y Nicolás Romano, integrantes del plantel de Instituto, participaron del Juego de las Estrellas. Los deportistas albirrojos disfrutaron de la fiesta, siendo invitados por ser basquetbolistas de gran nivel en nuestro país. Martín tuvo su primera experiencia en el trascendental evento y Nicolás participó por segunda vez.

Las sensaciones de Nicolás Romano: “Fue una muy linda experiencia. Me divertí mucho. Me reencontré con grandes compañeros. El formato fue distinto, así y todo espero que la gente que nos vio desde su casa haya pasado un buen momento. Fue la idea. Me pone muy feliz que hagan de este deporte un espacio inclusivo”.

Lo que significó la vivencia para Martín Cuello: “Fue una linda experiencia mi primer juego de las estrellas, disfruté y me divertí mucho. Además de eso, me gustó el nuevo formato y sobre todo por ser inclusivo, pudimos conocer y competir junto a algunos de los integrantes de los Topos y las Lobas. Pasamos una linda noche de básquet”.

El Juego de las Estrellas es la fiesta anual de los jugadores de básquet de la Argentina, un espectáculo que organizan los propios jugadores a través de la AdJ. El evento, que fue televisado para todo el país por TyC Sports, contó con representantes de la Liga Nacional, la Liga Femenina, Las Lobas (Selección Argentina de básquetbol adaptado) y Los Topos (seleccionado nacional de sordos), además de Rosco (la mascota de la Asociación de Jugadores) y Lola (la mascota del basquetbol femenino). De esta manera, la fiesta de las estrellas fue la fiesta del básquetbol inclusivo.

Cada vez más inclusivo, el básquetbol argentino contó con figuras que se desempeñan en todas las competencias nacionales, y por primera vez la MVP del juego, que también fue combinado, fue una mujer: Florencia Chagas sumó 24 puntos (8 triples).

El equipo Blanco venció al equipo Negro por 84-66; Paolo Quinteros venció en la final del torneo de triples a Nicolás Romano; en el desafío 3×3 resultó vencedor el equipo de Franco Baralle, Martín Cuello, Iván Basualdo y Kevin Hernández; y en la Carrera de Habilidades ganaron Melisa Gretter, Evangelina Paiva y Fernando Zurbriggen.