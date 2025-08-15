El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitó este viernes por la mañana al plantel de Los Pumas durante la última práctica que el seleccionado argentino de rugby realizó en el estadio Mario Alberto Kempes. El entrenamiento fue último ajuste de los comandados por Felipe Contepomi antes del debut de este sábado ante Nueva Zelanda, por la primera fecha del Rugby Championship.

Llaryora felicitó a los jugadores y destacó el vínculo que mantienen con el público. El mandatario provincial fue acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; y el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri. También participaron autoridades del rugby argentino, como el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Gabriel Travaglini, y su par de Córdoba, Félix Páez Molina.

El partido de este sábado fue considerado como “un hito” por parte de las autoridades provinciales. Es que, tanto el nivel de los rivales como el alcance internacional del encuentro son claves: se transmitirá en vivo a más de 60 millones de personas en 320 países.

Según estimaciones oficiales, el encuentro generará un fuerte impacto económico en la ciudad y alrededores, con una llegada estimada de entre 30.000 y 35.000 visitantes.

El movimiento turístico se refleja en la alta ocupación hotelera y en la demanda de servicios gastronómicos y de transporte, así como en localidades turísticas cercanas como Villa Carlos Paz.

En cuanto a lo deportivo, Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a los All Blacks en Córdoba.

El encuentro que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 18:10 horas, será televisado por ESPN y Disney +.

Cómo será el operativo de seguridad

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) informó los detalles del operativo de seguridad para el partido de Los Pumas contra los All Blacks en el Estadio Mario Alberto Kempes este sábado 16 de agosto.

El estadio mundialista abrirá sus puertas a las tres de la tarde, con el objetivo de evitar tumultos a la espera del evento que comenzará a las 18:10.