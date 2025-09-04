Martín Palermo tendrá su primera experiencia como DT en el Brasileirão

Martín Palermo fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico de Fortaleza, equipo que milita en la Serie A de Brasil. Será su primera experiencia en ese país, luego de haber dirigido en Argentina, Chile, México y Paraguay.

El club, que actualmente se encuentra en la zona baja de la tabla, optó por el exdelantero de Boca Juniors para revertir la racha negativa y pelear por la permanencia. Palermo reemplazará a Renato Paiva, quien dejó el cargo tras apenas diez partidos al frente y la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez.

El anuncio se realizó de forma particular: Fortaleza comunicó la llegada del técnico argentino a través de un poema escrito por el reconocido autor Bráulio Bessa, lo que llamó la atención en redes sociales.

El contrato de Palermo se extenderá hasta diciembre de 2025, con opción de renovación por una temporada más. Su debut está previsto para el 13 de septiembre frente a Vitória, un rival directo en la lucha por la permanencia.

El cuerpo técnico estará integrado por Diego Cagna y Damián Leyes como asistentes; Gastón Mendoza y Esteban Herrera en la preparación física; y Renato Cornejo como analista.

Con esta designación, Palermo se suma a la lista de entrenadores argentinos que dirigen en Brasil, en un contexto donde la liga busca cada vez más la experiencia de técnicos extranjeros para potenciar a sus equipos.