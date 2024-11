Martino calificó como un fracaso la eliminación ante Atlanta United

La temporada 2024 de Inter Miami culminó de manera sorpresiva el pasado 9 de noviembre, luego de que el equipo de Gerardo Martino fuera eliminado en los playoffs por Atlanta United en un ajustado 3-2. A pesar de haber alcanzado un récord histórico de 74 puntos en la fase regular, el conjunto rosa no logró avanzar más allá de la primera ronda, lo que dejó en evidencia que las expectativas para la postemporada no se cumplieron.

En una rueda de prensa posterior a la derrota, Martino no dudó en calificar el resultado como un “fracaso” para el equipo. "La temporada no es un éxito cuando uno queda eliminado en cuartos de final", expresó el entrenador, subrayando el impacto emocional que tuvo la eliminación en el vestuario. “Los jugadores estaban mal y tristes. Cuando hay tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas, así es como se debe estar”, agregó Martino, quien también destacó que, a pesar de los logros previos durante el año, el objetivo más importante no se alcanzó.

Aunque la eliminación dejó una sensación de frustración, Martino también reconoció los avances del club en comparación con el año anterior. "Si uno piensa dónde estábamos en noviembre del año pasado, evidentemente hay un progreso en lo que se refiere al club, no solamente al equipo", afirmó, aunque insistió en que las expectativas para los playoffs eran mucho mayores.

Otro tema importante que se abordó fue el futuro de Lionel Messi en la MLS, especialmente considerando su edad y la posibilidad de que no le quede mucho más tiempo en la liga. Martino fue cauteloso en su respuesta, afirmando que, aunque el paso del tiempo es innegable, no puede predecir con certeza cuánto tiempo más estará Messi en Estados Unidos. "En realidad no sé cuán limitado (es el tiempo de Messi en la MLS). Hay una cuestión que es del paso del tiempo, que está claro y a la vista, pero tampoco me animaría a decir que sea tan corto", indicó el DT.

Con este final inesperado y doloroso, Inter Miami se despide de los playoffs, dejando un panorama incierto para el futuro cercano, tanto para el equipo como para su principal estrella, Lionel Messi.