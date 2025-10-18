Más de 300 equipos y millones en juego: así será el nuevo Torneo Regional Federal Amateur
El torneo más federal del mundo reunirá a 332 equipos de todas las provincias y repartirá cuatro ascensos al Federal A 2026.
AFA presentó oficialmente la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur, el certamen con mayor cantidad de equipos del mundo: 332 clubes representarán a todas las provincias del país.
Organizado por el Consejo Federal, el torneo busca fortalecer el desarrollo del fútbol del interior y dar más visibilidad a los campeones de las ligas locales. En total se disputarán más de 2.300 partidos, divididos en ocho regiones y siete etapas, entre zonas y eliminatorias.
Los cuatro ganadores finales lograrán el ascenso al Federal A 2026, un paso clave para acercarse al fútbol profesional. “Este campeonato representa a cada provincia y a cientos de clubes que apuestan al crecimiento de su gente”, destacaron desde el Consejo Federal.
Entre las novedades sobresalen nombres pesados: Emiliano Vecchio, ex Racing y Central, jugará para Regatas de San Nicolás, mientras que el legendario José “Pepe” Sand, a los 45 años, vestirá la camiseta de Argentino de Bell Ville.
Distribución por regiones:
- Bonaerense Pampeana Norte: 50 equipos, 14 zonas
- Bonaerense Pampeana Sur: 33 equipos, 9 zonas
- Centro: 65 equipos, 17 zonas
- Litoral Norte: 35 equipos, 10 zonas
- Litoral Sur: 36 equipos, 10 zonas
- Cuyo: 35 equipos, 10 zonas
- Patagonia: 43 equipos, 11 zonas
- Norte: 35 equipos, 10 zonas