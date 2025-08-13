Racing cayó como visitante en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y los hinchas tuvieron que esperar más de lo previsto.

Más de 4,000 hinchas de Racing debieron esperar largas horas dentro del estadio, luego de la derrota de Racing por 1-0 frente a Peñarol. Es que, en el Estadio Campeón del Siglo, las extensas demoras generaron una frustración en los simpatizantes que viajaron desde Argentina y distintas partes del continente.

Lo que se sabe es que los operativos de seguridad estaban estipulados por organismos uruguayos, la demora superó la paciencia. A esto hay que agregarle que muchos de los académicos debieron ingresar casi cinco horas antes del partido.

“Una locura realmente. Nunca vivimos algo semejante”, dijo el presidente de Racing y exjugador, Diego Milito.

A pesar de que en el encuentro no hubo incidentes, los hinchas de Racing fueron retenidos por dos horas después del pitazo final de Raphael Claus. Los argentinos debieron esperar hasta que el público local terminara de abandonar por completo el Estadio por medidas de seguridad.

El gesto de Costas que se hizo viral

Minutos de haber finalizado la conferencia de prensa, el DT de la academia, Gustavo Costas salió nuevamente al campo de juego para calmar a los hinchas que aún se encontraban en la tribuna. Los hinchas le devolvieron el gesto con una canción: “Que de la mano de Costas, todos la vuelta vamos a dar”.