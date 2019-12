Andrés Iniesta podría jugar en el fútbol argentino. La gestión la estaría realizando Javier Macherano, flamante refuerzo de Estudiantes.

Justamente el "Jefecito" habría llamado al "Cerebro", con quien compartió una época gloriosa en el Barcelona, junto al astro rosarino Lionel Messi.

Así lo confirmó Sebastián Verón, presidente del "Pincha" en diálogo con Radio Rivadavia de Buenos Aires.

"Mascherano se comunicó con Andrés Iniesta, actualmente en el fútbol japonés, para ofrecerle jugar en el León. Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no. Hoy no podemos decir que hay una negociación, si conversaciones", expresó.