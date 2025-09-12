El futuro de Franco Mastantuono con la selección argentina Sub-20 pende de un hilo, ya que Xabi Alonso, el director técnico del Real Madrid, dejó en claro que su club no tiene intenciones de ceder al talentoso mediocampista para el próximo Mundial de la categoría, que se disputará en Chile entre el 27 de este mes y el 19 de octubre. "Si depende de nosotros, se queda con nosotros", afirmó el estratega vasco, poniendo de manifiesto la postura del equipo merengue.

La decisión del Real Madrid se ampara en una normativa clave: la cesión de jugadores para los mundiales juveniles es optativa, lo que significa que los clubes no están obligados a prestarlos. Para la institución española, la presencia de Mastantuono es fundamental. El Real Madrid realizó una inversión de 45.000.000 euros en su fichaje durante la última ventana de transferencias. Tanto el director deportivo, Santiago Solari, como el propio Xabi Alonso, ven un "enorme potencial" en el argentino y no quieren que su progresión se vea interrumpida.

De ser convocado y cedido, el futbolista de 18 años podría perderse hasta siete partidos con la camiseta del Real Madrid, una cifra considerada "demasiado alta" para el club en esta etapa de la temporada. Mastantuono ya ha tenido un impacto rápido: debutó en la primera fecha de la Liga de España contra Osasuna y fue titular en los dos encuentros siguientes, ante Real Oviedo y Mallorca. Este ascenso en el club se da en un contexto en el que el juvenil, surgido en River, incluso tuvo la oportunidad de vestir por primera vez la mítica camiseta número 10 de la selección argentina ante la ausencia de Lionel Messi y la lesión de Thiago Almada.

La postura de Alonso se enmarca en un período "muy exigente" para el Real Madrid, con partidos cada tres días y la necesidad de tener a "todos en la misma dirección" para alcanzar el éxito. El técnico también destacó el "buen momento" de Kylian Mbappé, asumiendo un rol de líder, y la recuperación de efectivos en el plantel, que ahora enfrenta bloques de partidos decisivos tanto en la Liga como en la Champions League. En este panorama, la permanencia de cada jugador clave, incluido Mastantuono, es vital para los objetivos a corto y largo plazo del equipo blanco.