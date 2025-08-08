Cinco tenistas argentinos saltarán a la cancha para disputar este viernes sus partidos de primera ronda en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo que se juega sobre superficie dura y sirve como antesala del US Open, el último Grand Slam del año que comenzará el 24 de agosto en Nueva York.

Desde las 12:30 (hora argentina), abrirán la jornada Camilo Ugo Carabelli, que enfrentará al japonés Kei Nishikori (67°), y Thiago Tirante, quien jugará ante el italiano Luca Nardi (97°).

A las 15:00 será el turno de Francisco Comesaña, que se medirá con el español Jaume Munar (51°). El ganador de ese encuentro se enfrentará en segunda ronda con el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, reciente campeón en Umag y Bastad.

En la misma franja horaria, Mariano Navone (77°), que accedió al cuadro como lucky loser, chocará con el ruso Daniil Medvedev, ex número uno del mundo, si logra superar su partido inicial.

La última en entrar en acción será la marplatense Solana Sierra (72°), única representante nacional en el cuadro femenino. Tras perder en la última ronda de la qualy, se benefició con la baja de Naomi Osaka y entró al cuadro principal como primera suplente. Desde las 19:00, enfrentará a la joven local Iva Jovic (88°), de apenas 17 años.

Dos triunfos argentinos en una jornada marcada por la lluvia

Este jueves, Tomás Etcheverry consiguió una gran victoria tras un maratónico encuentro frente al chino Juncheng Shang (109°) . El platense se impuso por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4, en un duelo interrumpido por la lluvia y que se extendió por 3 horas y 39 minutos. Etcheverry logró remontar un 2-5 en contra en el segundo set para sellar su pase a la siguiente ronda.

Más tarde, Sebastián Báez también festejó: venció con contundencia al belga David Goffin (65°) por 6-3 y 6-1. En la próxima instancia, el bonaerense se medirá con el canadiense Gabriel Diallo (30°).