Francisco Comesaña cayó ante el Andrey Rublev, preclasificado número 9 del torneo, y se despidió del ATP Masters 1000 de Cincinnati de los Estados Unidos, en los octavos de final.

El ruso doblegó al marplatense en poco mas de una hora de juego por 6-2 y 6-3.

El camino del argentino Comesaña finalmente llegó a su fin. El buen nivel del marplatense permitió superar al estadounidense Reilly Opelka en tercera ronda y trepar hasta el puesto 54º del mundo, siendo esta ubicación la mejor de su carrera.

Ahora el “Tiburón” se prepara para la Copa Davis, torneo que fue convocado por primera vez y tendrá su debut el próximo 12 de septiembre ante los Países Bajos, en un duro choque que tendrá el seleccionado nacional.

El primer set ante Rublev fue durísimo para Francisco. El ruso lo quebró en dos oportunidades con un juego sumamente agresivo y con peloteos cortos desde base de cancha.

El desarrollo del segundo set fue muy similar. Comesaña jugó a la defensiva durante todo el encuentro y no encontró soluciones para el juego profundo, golpes y saques cargados de potencia del ruso.