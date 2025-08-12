Masters de Cincinnati: Francisco Comesaña levantó tres match points y avanzó a cuarta ronda
Superó al estadounidense Reilly Opelka y se metió en octavos de final del Masters 1000. Es el único argentino que sigue en carrera en el torneo.
El marplatense Francisco Comesaña logró un verdadero triunfazo en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati al vencer al estadounidense Reilly Opelka, número 73 del mundo, por 6-7 (5), 6-4 y 7-5.
Tras desaprovechar dos sets points en el primer set, Comesaña no pudo y terminó cediendo la primera manga. Luego, levantó su nivel para quedarse con el segundo 6-4. En el set decisivo, mostró una enorme fortaleza mental: cuando estaba 5-4 abajo y enfrentaba un match point, salvó esa situación límite para luego dar vuelta el partido y sellar el triunfo por 7-5.
El “Tiburón” marplatense sufrió en el tramo final, con un quiebre a favor de Opelka en el cuarto game, pero ajustó su juego para equilibrar la contienda. Además, una interrupción por lluvia y un tiempo médico solicitado por Opelka por mareos añadieron dramatismo al cierre.
Con esta victoria, Francisco saltará al menos 17 puestos en el ranking ATP, ubicándose en el puesto 54 del mundo logrando así su mejor posición.
Comesaña es el único argentino que continúa en competencia en el torneo, y ahora espera en octavos de final por el ganador del duelo entre el australiano Popyrin y el ruso Rublev, llevando la bandera argentina en un torneo donde ya no quedan más compatriotas en carrera.