El marplatense Francisco Comesaña logró un verdadero triunfazo en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati al vencer al estadounidense Reilly Opelka, número 73 del mundo, por 6-7 (5), 6-4 y 7-5.

Tras desaprovechar dos sets points en el primer set, Comesaña no pudo y terminó cediendo la primera manga. Luego, levantó su nivel para quedarse con el segundo 6-4. En el set decisivo, mostró una enorme fortaleza mental: cuando estaba 5-4 abajo y enfrentaba un match point, salvó esa situación límite para luego dar vuelta el partido y sellar el triunfo por 7-5.

El “Tiburón” marplatense sufrió en el tramo final, con un quiebre a favor de Opelka en el cuarto game, pero ajustó su juego para equilibrar la contienda. Además, una interrupción por lluvia y un tiempo médico solicitado por Opelka por mareos añadieron dramatismo al cierre.

Con esta victoria, Francisco saltará al menos 17 puestos en el ranking ATP , ubicándose en el puesto 54 del mundo logrando así su mejor posición.

Comesaña es el único argentino que continúa en competencia en el torneo, y ahora espera en octavos de final por el ganador del duelo entre el australiano Popyrin y el ruso Rublev, llevando la bandera argentina en un torneo donde ya no quedan más compatriotas en carrera.