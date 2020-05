Netflix estrenó la serie documental del Barcelona. Matchday: Inside FC Barcelona sigue al equipo de Lionel Messi en la previa, durante y después de los partidos de La Liga y la Champions League durante la temporada 2018/2019.

Una buena propuesta para espiar por un rato la intimidad de las grandes figuras del cuadro español.

Matchday es una cooproducción de Kosmos Studios y Producciones del Barrio, por Barça Studios, una productora que centraliza toda la creación, producción y comercialización del contenido audiovisual del club.

🍿 The documentary series ‘MATCHDAY’ is premiering today on @NetflixLAT in Latin America and @Netflix_CA in Canada.