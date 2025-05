Una Temporada de Récord en Bérgamo

La campaña 2024/25 ha sido excepcional para Retegui con el Atalanta. El 17 de mayo de 2025, anotó su gol número 25 en la liga durante el partido contra el Genoa, su exequipo. Este gol fue fundamental para sellar la victoria del Atalanta por 3-2 y, más importante aún, le permitió romper un récord histórico para el club de Bérgamo: se convirtió en el jugador con más goles anotados en una sola temporada de la Serie A. Con sus 25 tantos, Retegui superó la marca de 24 goles establecida por Filippo Inzaghi en la temporada 1996/97. También dejó atrás a otros goleadores destacados en temporadas individuales del Atalanta, como Duván Zapata (23 goles en 2018/19), Hasse Jeppson (22 goles en 1951/52) y Luis Muriel (22 goles en 2020/21).

El gol contra el Genoa, marcado en el minuto 88 o 90, fue descrito como "agónico". La celebración, sin embargo, se vio empañada por la controversia, ya que un defensor rival, Koni de Winter, se encontraba lesionado en el suelo. Aunque Retegui hizo un gesto de disculpa, hubo abucheos y quejas de los jugadores del Genoa. A pesar de esto, el entrenador del Genoa, Patrick Vieira, salió en defensa de Retegui, afirmando que él habría actuado de la misma manera y que la responsabilidad recaía en su propio equipo por no detener la jugada.

Gracias a victorias clave como esta, el Atalanta aseguró su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones. El equipo finalizó tercero en la tabla con 74 puntos, aunque sin opciones matemáticas de ganar el Scudetto. El entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, elogió el rendimiento de Retegui, destacando la "cantidad y la calidad" de sus goles como cruciales para la campaña del equipo.

Además de su récord goleador en liga, Retegui tuvo actuaciones destacadas en la temporada, incluyendo un hat-trick contra el Genoa el 5 de octubre de 2024 y un póker (cuatro goles) contra Hellas Verona el 8 de febrero de 2025.

Asegurando el Título de Capocannoniere

Con sus 25 goles, Mateo Retegui se ha asegurado virtualmente el título de Capocannoniere de la Serie A 2024/25. A falta de una fechas para el final, mantiene una ventaja considerable de siete u ocho goles sobre su perseguidor más cercano, Moise Kean de la Fiorentina, quien suma 18 goles.

Entre los Goleadores Argentinos Históricos en Italia

Al coronarse como máximo goleador de la Serie A, Retegui se une a un grupo selecto de delanteros argentinos que han logrado esta distinción en el siglo XXI. Es el sexto argentino en conseguirlo. Sus predecesores en la lista son:

Hernán Crespo con la Lazio en la temporada 2000/01.

David Trezeguet con la Juventus en la temporada 2001/02.

Mauro Icardi con el Inter, quien ganó el premio en dos ocasiones: 2014/15 y 2017/18.

Gonzalo Higuaín con el Napoli en 2015/16, temporada en la que además estableció el récord absoluto de goles en una sola temporada de Serie A con 36.

Lautaro Martínez con el Inter, ganador en la temporada anterior, 2023/24.

(Es importante señalar que, según las fuentes actuales, Mateo Retegui no aparece en las clasificaciones históricas generales o de jugadores en actividad en la Serie A, ya que su total de goles hasta ahora (25 esta temporada más 9 la anterior, sumando 34) no lo posiciona entre los principales goleadores de la historia o en actividad según las listas proporcionadas, que incluyen jugadores con más de 100 goles. Las menciones de 129 goles o puestos altos en clasificaciones en nuestra conversación previa parecen estar desactualizadas o no respaldadas por estas nuevas fuentes).

Trayectoria y Llegada a Italia

Nacido en San Fernando, Argentina, el 29 de abril de 1999, Mateo Retegui posee ciudadanía italiana gracias a sus abuelos maternos originarios de Canicattì, Sicilia. Proviene de una familia con fuerte tradición en el hockey sobre césped, deporte que él mismo practicó antes de dedicarse al fútbol a los 16 años e ingresar a las inferiores de Boca Juniors. En Boca tuvo pocos minutos en el primer equipo, sumando experiencia en cesiones a Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba.

Su gran proyección se dio en Tigre a partir de 2022. Con el club de Victoria, disputó 70 partidos, marcó 35 goles y dio 4 asistencias entre 2022 y 2023. Fue el máximo goleador de la Liga Profesional Argentina en 2022 con 19 goles. Tigre adquirió el 50% de sus derechos a Boca y posteriormente lo vendió al Genoa. Retegui ha expresado un agradecimiento especial a Tigre por su paso por el club.

Su destacado rendimiento en Argentina captó la atención, y en febrero de 2023, el entonces seleccionador italiano, Roberto Mancini, lo preseleccionó y luego lo convocó oficialmente, a pesar de no haber jugado nunca en Europa. Mancini buscaba un "nueve clásico" ante la escasez de delanteros italianos con esas características, un perfil que Retegui (1.86m de altura) cumplía por su tamaño y voluntad de lucha. Retegui debutó con Italia el 23 de marzo de 2023 contra Inglaterra y marcó un gol. Anotó en sus dos primeros partidos con la selección, algo que generó elogios y que Mancini lo comparara con Gabriel Batistuta. Su convocatoria, mientras aún jugaba en Argentina, fue histórica, ya que fue el primer jugador en la historia de la selección italiana en ser convocado sin haber jugado un solo partido en una liga europea. Fue convocado por Luciano Spalletti para la Eurocopa 2024, convirtiéndose en el primer exjugador de Tigre en disputar dicho torneo.

Su transferencia a Italia se concretó en julio de 2023, cuando llegó al Genoa C.F.C. por unos quince millones de euros. Jugó una temporada con el Genoa, disputando 31 partidos y anotando 9 goles. En agosto de 2024, el Atalanta lo adquirió por una cifra cercana a los 21 millones de euros, que podría incrementarse hasta 24 millones con objetivos.

Un Presente Brillante y un Futuro Prometedor

Con el récord de goles en una temporada para el Atalanta y el virtual título de Capocannoniere de la Serie A, Mateo Retegui ha consolidado su posición como uno de los delanteros más importantes del fútbol italiano. Su rápida adaptación y su éxito en Europa, tras su paso por el fútbol argentino, confirman el acierto en la apuesta por él tanto de sus clubes como de la selección italiana. Su ascenso fulgurante lo posiciona como una figura clave a seguir en las próximas temporadas.