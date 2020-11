“No se ganó, pero confiamos en lo que hacemos y si bien preparamos muy bien el partido, seguimos confiando en la defensa, en el tipo que tenemos a nuestro lado y eso nos da la fuerza que tenemos”, aseguró el capitán argentino.



“Ellos atacaron mucho, se fueron con un poco diferencia en el primer tiempo y es la fuerza del equipo, jugando todo el partido juntos. Hay que pensar que cuando tenemos oportunidades, podemos hacer la diferencia”, agregó.



En cuanto al análisis del duelo ante los oceánicos, hoy locales, el jugador del Stade Francais remarcó que en el “primer tiempo el equipo no estuvo fino y respecto al juego pasado, donde la atención fue excelente, algunas veces se complica. Pero nunca se frustra este grupo”, aseguró.



“Estuvimos nueve puntos abajo, pero este es un equipo que nunca baja los brazos y acá no seguimos en partido. El equipo nunca se frustra”, remarcó.



Argentina se fue al descanso ante Australia 9 a 9 y Matera valoró el juego argentino ante un rival que “juegan mucho en su campo, con rivales que están en su campo”. “No esperamos tantos penales en contra y lo salvamos; pero por momentos es difícil tener la espalda con el ingoal tantos minutos”, reconoció.



“Ahora a preparar otra gran semana, descansar y el lunes preparar una linda semana”, cerró el capitán, de cara al duelo de la semana que viene ante All Blacks, en la tercera presentación “albiceleste” en territorio australiano.

