A diferencia de las autoridades de la AFA y de la Liga Profesional de Fútbol que plantearon el regreso de los entrenamientos para agosto y de los partidos en octubre próximos, el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens consideró "lejana" la posibilidad de las competencias de fútbol profesional en Argentina.

"La vuelta al fútbol, hoy por hoy, parece lejana en el país. Pero venimos hablando con el Ministro de Salud para establecer los protocolos para que las actividades se vuelvan a practicar", dijo el funcionario.

Lammens dio a entender que los numerosos casos de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires han frenado por el momento la ilusión de tener encuentros en el marco de los torneos de la AFA.

"Todos tenemos la sensación de que en los últimos 15 días no hemos avanzado, sino que en algunas situaciones hemos retrocedido. Pensar que esos protocolos puedan servir parece lejano y eso abarca al fútbol".

En las últimas horas había trascendido que la cúpula de la AFA y de la Liga Profesional estaban evaluando la alternativa de un regreso en el mediano plazo, siempre y cuando evolucione favorablemente los números de la pandemia.

Lammens, en ese sentido, se refirió a la necesidad de testeos. "Tenemos que estar en condiciones de hacerlo antes de fin de año. Otras ligas lo están haciendo. Tenemos que pensar en posibilidades de testeos para los jugadores. Esta situación era totalmente impensada hace un par de semanas porque la cantidad de testeos todavía no eran masivos, y no teníamos la cantidad para hacerlo. Pero teniendo ese medio me parece que debemos pensar, con un protocolo muy estricto, en que se empiecen a normalizar las actividades".