ex Belgrano

Matías Suárez dio negativo a la prueba de coronavirus a la que fue sometido en el barrio privado cordobés en el que reside.

El lugar está cerrado (no se permiten ingresos ni egresos) debido a la detección de 21 casos positivos de COVID-19 en los últimos días.



El resultado del testeo aumenta las posibilidades de que el futbolista pueda salir, aunque la decisión la tomará el gobierno provincial y hasta el momento no hubo ningún comunicado al respecto. Su representante había sido optimista sobre la chance de que el miércoles emprenda el viaje.



Lo cierto es que Suárez no estará presente el lunes en la vuelta de River a los entrenamientos.