Matías Tissera regresó a los entrenamientos de Huracán tras 28 días de detención

El delantero, de 28 años, estaba imputado en una causa caratulada con el delito de “amenazas y extorsión” contra un desarrollador inmobiliario. Su detención, que se extendió por casi un mes, conmocionó al fútbol local.

La fiscal Silvana Fernández ordenó la libertad de Tissera, aunque la investigación sobre la causa sigue en curso.

El Origen de la Acusación: Un Negocio Inmobiliario Fallido

La acusación contra Tissera está relacionada con un conflicto que surgió tras la compra de una propiedad a Florencio Ferrara, dueño de una empresa constructora llamada Vilahouse. Según las fuentes, Tissera compró una casa prefabricada en Rojas, su ciudad natal, y pagó 10.000 dólares a la empresa. Sin embargo, la casa jamás fue construida. Después de muchos intentos de negociación que no prosperaron, y mientras jugaba en Bulgaria, Tissera decidió recurrir a un tercero para intentar que le devolvieran el dinero.

Según la denuncia de Ferrara, un grupo de siete personas lo habría abordado y puesto al teléfono con Tissera. Se menciona a Luis Suárez como una de las personas involucradas en esta tentativa de extorsión, descrito como un "personaje muy oscuro" con vínculos con el narcotráfico. La justicia encontró contactos frecuentes entre Suárez y Tissera en el teléfono de Suárez.

No obstante, la esposa de Tissera, Sofía Arozamena, declaró a TyC Sports que Matías no extorsionó a nadie y que lo único que reclamó fue su dinero por la casa no entregada. Según ella, acudieron a esta persona "para ver si llegaba, personalmente con este hombre, a un acuerdo", negando que Matías hubiera "contratado a una persona" con intenciones delictivas.

La Detención y el Proceso Judicial

Matías Tissera fue arrestado el 1 de abril en el Aeropuerto de Ezeiza. La detención ocurrió cuando se disponía a viajar a Brasil con el plantel de Huracán para disputar un partido de la Copa Sudamericana contra Corinthians. La justicia ordenó la detención por riesgos procesales, como una probable fuga o entorpecimiento de la investigación, alertando específicamente sobre riesgo de fuga. Inicialmente, Huracán intentó minimizar la situación, atribuyéndola a un problema con una deuda alimentaria, lo cual no era cierto.

El futbolista fue trasladado a la cárcel de Bouwer, en Córdoba, un penal que fue catalogado como "el penal del infierno" por algunas fuentes. Durante su tiempo detenido, Matías "no está bien, claramente", según reveló su esposa, quien agregó que sufrió un cuadro depresivo y pidió no recibir visitas, posiblemente por la humillación que sentía. A pesar de esto, se informó que mantuvo una alimentación adecuada y realizó dos horas diarias de ejercicios físicos.

El Camino Hacia la Libertad

La defensa de Tissera, encabezada por el abogado Adolfo Allende Posse, presentó tres pedidos de excarcelación. Para acreditar ante la fiscal Silvana Fernández que no existía riesgo de fuga, se presentaron argumentos como que el jugador mantiene contrato vigente con Huracán, posee una vivienda y un vehículo a su nombre, y que su hijo se encuentra escolarizado en el país. Estos elementos fueron evaluados como suficientes para concederle la libertad.

Un factor clave para su liberación fue la detención de Ángel Martín Heredia, identificado como el último miembro del grupo que hizo la tentativa de extorsión, lo que permitió que el expediente dejara de estar en secreto de sumario y cayeran los riesgos procesales.

La libertad fue concedida, pero la calificación de la causa no fue modificada. La fiscalía mantuvo la imputación por tentativa de extorsión, aunque la defensa solicitó el cambio a “coacción”, un pedido que aún no recibió aprobación judicial. La investigación continúa y el futbolista seguirá vinculado a la causa, lo que significa que podría enfrentar una condena en el futuro. La acusación actual de "extorsión en grado de tentativa" supone un mínimo de tres años de prisión efectiva en caso de ser condenado, y se duda si podría agravarse la escala penal si se considera que la extorsión se concretó.

Regreso a los Entrenamientos, Con Limitaciones

Tras ser liberado, Matías Tissera se reincorporó a los entrenamientos de Huracán. Al volver a pisar el predio, expresó su alegría: “Estoy muy contento de revincularme con el club, de volver a entrenarme con mis compañeros y de volver a sentir lo que es el fútbol. La verdad, estoy feliz”. Realizó ejercicios de velocidad bajo la supervisión del entrenador Frank Darío Kudelka.

Si bien planea volver a sumarse plenamente al equipo, deberá cumplir una serie de condiciones impuestas por la fiscalía. Entre ellas, se destacan una caución por el dinero que vale la casa no construida y la prohibición de comunicación con la víctima y sus familiares. Además, se le impuso la prohibición de salida del país, por lo cual no podrá jugar con el Globo los partidos de visitante por Copa Sudamericana.

Antes de su arresto, Tissera había disputado diez partidos oficiales con Huracán y marcado dos goles. El club se encuentra en buena posición deportiva, liderando su grupo en la Copa Sudamericana y ya clasificado a octavos de final del Torneo Apertura. La reincorporación del delantero sumará una variante ofensiva para el equipo.