Mauricio Caranta, el experimentado arquero de Talleres, dialogó este viernes con el programa Entretiempo en La Radio de Showsport.

El guardameta de 41 años, hizo un análisis de la actuación del Matador en esta parte de la Superliga: "Se terminó con regularidad, estamos a 5 puntos del puntero. Los clubes con gran nivel económico no sacaron diferencias, nos podemos meter en el lote de arriba”.

Luego se refirió a la conducción de Alexander Medina.

"Más allá del conocimiento que pueda tener, Alexander tiene la virtud de aplicar lo que quiere y tiene empatía con el grupo, está muy cerca del jugador y hasta interactúa a la par nuestra", sostuvo.

Por último aseguró que seguirá vistiendo la casaca del Matador: "Ayer confirmamos que sigo 6 meses más como jugador, lo cerramos ayer con una reunión, estoy contento por la decisión".

“A mi no me convierte jugador de fútbol entrar a una cancha, si no estar todos los días y tener conductas”, destacó.