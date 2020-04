Mauricio Hanuch pelea por su vida y afronta una grave enfermedad que mantiene en vilo a su familia y el mundo del fútbol.

El ex jugador de Platense, Independiente y Estudiantes de La Plata, entre otros, permanece internado en grave estado en plena cuarentena por el coronavirus. Su hermana Yanina dio detalles sobre la gravedad del asunto.

“Su estado es crítico, está muy flaco, hace un mes que no come. El sábado los médicos pensaron que se iba pero gracias a Dios no fue así. Ahora está en terapia intensiva”, informó su hermana.