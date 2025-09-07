Max Verstappen impuso su poderío ante los McLaren y ganó en Monza

Max Verstappen volvió a mostrar toda su jerarquía en el Gran Premio de Italia. El piloto de Red Bull, que el sábado había marcado un tiempo histórico para quedarse con la pole en Monza, completó un fin de semana perfecto con un triunfo contundente en el “templo de la velocidad”.

Si bien el neerlandés llega con chances mínimas de pelear por el campeonato del mundo, el triunfo significa una inyección de confianza para el tramo final de la temporada. El tres veces campeón volvió a disfrutar de un auto competitivo y manejó con solidez de punta a punta.

Detrás suyo, los McLaren volvieron a ser protagonistas. Oscar Piastri había quedado por delante de su compañero, pero en la última vuelta la escudería ordenó cambiar posiciones. El motivo: un error en la parada en boxes de Lando Norris lo relegó, y el equipo decidió devolverle el segundo puesto para compensar la estrategia fallida.

Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) completaron el Top 5, mientras que Lewis Hamilton, que hoy corre para la Scuderia, se quedó con un meritorio sexto lugar tras remontar varias posiciones.

Del lado argentino, Franco Colapinto no tuvo el domingo soñado. Con el Alpine llegó 17°, afectado por un calambre en plena competencia que lo hizo perder ritmo en las últimas vueltas. El pilarense había mostrado un buen rendimiento en los ensayos, pero no pudo redondear en carrera y terminó detrás de su compañero Pierre Gasly (16°).

Williams volvió a meterse en los puntos gracias a Alexander Albon (7°), mientras que Gabriel Bortoleto, con el Kick Sauber, cerró un sólido octavo lugar que le da aire al equipo en el campeonato de constructores.