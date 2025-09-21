Max Verstappen se llevó el GP de Azerbaiyán y Colapinto terminó 19°

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú y mostró nuevamente su poderío. El piloto de Red Bull no soltó la punta en ningún momento y cerró una actuación sólida que lo dejó escoltado por George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams).

La competencia tuvo pocas alternativas, más allá de dos episodios claves: el choque en la primera vuelta que dejó fuera de carrera a Oscar Piastri (McLaren) y el toque de Alexander Albon a Franco Colapinto.

El piloto argentino, que había largado 16°, logró avanzar en la salida, pero al salir de boxes quedó mano a mano con su excompañero de Williams. El tailandés lo tocó con la trompa y lo relegó al fondo de la grilla. La FIA sancionó a Albon con 10 segundos, aunque el daño ya estaba hecho para Colapinto, que terminó 19°.

El cuarto puesto fue para Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), confirmando el buen ritmo del equipo alemán. Detrás se ubicaron Lawson, Tsunoda, Norris y Hamilton, mientras que Leclerc fue noveno y Hadjar completó el Top 10.

Otra jornada complicada vivió Alpine: Gasly y Colapinto cerraron el clasificador, sumando un nuevo día para la escudería francesa.

Con este triunfo, Verstappen achicó la diferencia con Lando Norris, segundo, y Oscar Piastri que sigue en lo más alto de la tabla.