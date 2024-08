Mazzilli y una durísima crítica a Peillat: "Es un alemán más"

Los Leones llegaron este sábado a Buenos Aires después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. El seleccionado masculino de hockey quedó eliminado hace seis días ante Alemania en cuartos de final en un partido que generó polémica por el festejo furioso de Gonzalo Peillat, quien fuera campeón y goleador en Rio 2016 con la Argentinaa, en su tanto para los teutones. Las críticas fueron aún mayores cuando el nacionalizado alemán citó una legendaria frase de Diego Maradona, sobre esto habló Agustín Mazzilli.

El capitán argentino fue tajante con su respuesta cuando le volvieron a preguntar sobre las acciones de su excompañero. "No fue el primer partido que jugamos contra Alemania. Ya en el primero también lo había gritado de esa manera y me había parecido excesivo. Pero fue hace dos años y todavía estaba con doble sensación, porque compartía habitación con él y fue amigo mío. Todavía quería que volviera", dijo en Ezeiza a ESPN. Cabe recordar que Mazzilli también había renunciado a la selección por diferencias con la cúpula dirigencias, pero tiempo después volvió.

Para finalizar sobre el tema, también fue claro sobre su relación personal con el jugador: "Eso fue dos años atrás y ahora me puse a pensar y dejé en claro que él es un alemán más. No le interesa o no tiene muchas sensaciones con Argentina, hay que empezar a decir que es un alemán que nació en Argentina y que está jugando en un equipo que en los últimos ocho Juegos Olímpicos llegó a semifinales y que juega en un equipo que siempre será candidato".

La polémica entre Gonzalo Peillat y Los Leones

En un partido muy disputado, Los Leones perdieron 3-2 ante Alemania y fueron eliminados de los Juegos Olímpicos París 2024 en cuartos de final. Lo particular del encuentro estuvo en que el segundo gol alemán lo hizo -y lo gritó con todo- Gonzalo Peillat, argentino que ganó la medalla dorada en Río 2016 pero que dejó de vestir la camiseta albiceleste por problemas con la Federación.

Como si el furioso festejo no había sido suficiente, tras el encuentro tuvo fuertes declaraciones que impactaron en suelo argentino. Entre otras cosas, dijo lo siguiente: "Que hoy te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé". Además, agregó: "Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".