Medalla de Plata para la selección Argentina de Béisbol en el Sudamericano

MEDALLA DE PLATA PARA LOS GAUCHOS. La Selección Argentina de Béisbol cayó 2-0 ante Brasil en la final del Sudamericano en Lima, Perú.

El conjunto nacional había llegado invicto a la final, con cinco victorias.

Resultados durante el Campeonato:

Fecha 1: Los Gauchos 10 vs. Ecuador 0.

Fecha 2: Los Gauchos 10 vs. Perú 4.

Fecha 3: Los Gauchos 10 vs. Bolivia 0.

Fecha 4: Los Gauchos 9 vs. Brasil 5.

Fecha 5: Los Gauchos 3-2 vs. Perú (semifinal)