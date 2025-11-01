Memorias del ’78: Una Noche de los Museos mundialista iluminará el Kempes

Córdoba revive su legado en la Noche de los Museos

El próximo viernes 7 de noviembre, el Estadio Mario Alberto Kempes será nuevamente el epicentro de una velada cargada de historia y memoria deportiva. En el marco de la “Noche de los Museos 2025”, el Museo Provincial del Deporte presentará una exposición especial titulada “Córdoba Mundialista”.

Esta propuesta invita al público a revivir uno de los capítulos más importantes del deporte cordobés, celebrando el paso del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA 1978 por la provincia. Se destaca especialmente el papel protagónico que tuvo el estadio, entonces conocido como Estadio Córdoba, el cual fue construido para dicho acontecimiento.

La muestra “Córdoba Mundialista: legado, pasión y mucha memoria” reunirá una vasta colección de objetos, incluyendo camisetas internacionales, material gráfico y audiovisual de archivo, souvenirs y piezas históricas vinculadas a distintas Copas del Mundo. Cabe destacar que el Museo Provincial del Deporte se consolidó como un espacio único en el país, ya que todas sus piezas son originales.

Además del patrimonio histórico, la edición 2025 de la Noche de los Museos contará con una dimensión artística. El plástico Aldo Van Meegroot participará presentando una serie de pinturas deportivas inspiradas en grandes protagonistas del fútbol mundial.

Los asistentes no solo podrán acceder a la colección del museo, sino que también tendrán la oportunidad de recorrer espacios emblemáticos del Kempes. Entre ellos se encuentran los vestuarios, el campo de juego y otros sectores icónicos del estadio, lo que conforma una experiencia inigualable bajo las luces de la noche.

Esta jornada será una ocasión ideal para que familias, fanáticos del deporte y turistas ingresen a la “casa del deporte cordobés” y se conecten con el patrimonio deportivo desde una perspectiva histórica. El horario de apertura será de 20:00 a 01:00 y la entrada es libre y gratuita.

En definitiva, esta será una noche donde la historia, la identidad y la memoria mundialista se celebrarán a través del lenguaje universal del deporte y el orgullo cordobés. El museo, con más de 200 objetos que rotan periódicamente, acerca hitos olímpicos, mundiales y locales a la comunidad.

Para entender la importancia de este evento, piense en el Museo Provincial del Deporte como un viejo álbum de figuritas coleccionables, pero donde cada figurita es original y representa un momento épico, y la Noche de los Museos es la oportunidad de abrir ese álbum gigante en el corazón del estadio.