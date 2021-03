César Luis Menotti, de 82 años y entrenador del seleccionado argentino campeón mundial en 1978, recibió hoy la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el estadio Luna Park en el barrio capitalino de San Nicolás.



Menotti, quien también fue técnico del seleccionado Sub-20 campeón mundial en Japón 1979, salió por la puerta 4 del estadio alrededor de las 8.30 y dialogó unos minutos con los medios de prensa antes de regresar a su domicilio en el barrio porteño de Retiro.



"Todo perfecto, llegué hace 10 minutos y ya estoy saliendo. No voy a decir que vine entusiasmado a que me vacunen, pero estaba tranquilo y cumpliendo con la obligación de ciudadano" señaló el rosarino, actual Director de Selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, vestido con camisa blanca, jean azul y zapatillas.



Sobre este particular momento que se vive con la pandemia de Covid-19, el ex técnico de Newell's Old Boys, Huracán, River, Boca, Rosario Central e Independiente señaló: "Estoy como todos, con el esfuerzo que significa romper con un estilo de vida y adaptarme a las necesidades que genera. Va a ser difícil recuperar la manera de vivir de antes pero igual es lo indicado y lo correcto".



Al ser consultado sobre su sentimiento sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona, Menotti señaló: "Fue una muerte dolorosa, soy el entrenador que más estuvo a su lado, estuve seis años con él, pero no se notaban en él los mismos deseos de otros años, lamentablemente. Con otro estilo de vida hubiese vivido muchos años más".



Respecto a todo lo que rodea a la muerte de Maradona, el ex DT de Peñarol de Uruguay, Barcelona de España, Atlético de Madrid, Sampdoria y Puebla, afirmó: "Hay de todo, reclamos justos, utilización, a veces los medios de información se sobrepasan buscando cosas que debe buscar la justicia".