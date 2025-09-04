Lionel Messi, el ícono de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, se encuentra una vez más en la antesala de un récord histórico. Ya ostentando el título de máximo goleador de las Eliminatorias sudamericanas con 34 tantos, la "Pulga" ahora tiene en la mira una nueva marca que consolidaría aún más su leyenda en el fútbol sudamericano: convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de esta clasificación.

Actualmente, Messi suma 71 partidos en su haber en las Eliminatorias. Esta impresionante cifra lo coloca a tan solo una presencia de igualar al exdefensor ecuatoriano Iván Hurtado, quien ostenta el récord con 72 encuentros. Sin embargo, la oportunidad de superar esta marca se presenta de manera inminente con la doble fecha de Eliminatorias que se avecina.

Si el astro argentino participa en ambos compromisos —los cuales serán contra Venezuela y Ecuador— no solo igualará, sino que superará la marca de Hurtado. Con la suma de dos partidos, Messi alcanzará un total de 73 presencias, una cifra que lo dejará en solitario en la cima de este prestigioso registro, consolidándose como el futbolista con más apariciones en la fase clasificatoria para el Mundial en Sudamérica.

Este momento adquiere una trascendencia particular, ya que, según las expectativas, esta podría ser la última doble fecha de Eliminatorias para el capitán albiceleste y también su último partido de Eliminatorias como local. De concretarse este récord, sería una despedida estelar de esta etapa de su carrera internacional, sumando un logro más a su impresionante palmarés.

A continuación, el listado de los jugadores con más presencias en Eliminatorias, donde Messi está a punto de inscribir su nombre en la cúspide:

Iván Hurtado (Ecuador): 72 partidos

Lionel Messi (Argentina): 71 partidos

Paulo da Silva (Paraguay): 66 partidos

Marcelo Moreno (Bolivia): 64 partidos

Claudio Bravo (Chile): 63 partidos

Alexis Sánchez (Chile): 63 partidos

Tomás Rincón (Venezuela): 63 partidos

Diego Godín (Uruguay): 61 partidos

Paolo Guerrero (Perú): 61 partidos

Luis Suárez (Uruguay): 60 partidos

La expectativa es máxima. El mundo del fútbol está atento a los próximos encuentros, donde Messi buscará sellar un nuevo capítulo dorado en su incomparable trayectoria, dejando una huella imborrable en la historia de las Eliminatorias sudamericanas.