El astro rosarino, además dijo: "Me preguntaban cuándo me iba a retirar, hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no sé cuánto me queda pero ojalá que sea mucho porque amo el fútbol", expresó Messi. Y agregó: "Quiero agradecerles a todos mis compañeros del Barcelona y del París. Y especialmente a mis compañeros de la Selección Argentina y al cuerpo técnico".

