El Inter Miami, con una destacada actuación de su estrella, Lionel Messi, consiguió una victoria fundamental al derrotar a Seattle Sounders por 3-1 en el Chase Stadium. Este partido, correspondiente a la vigesimoséptima fecha de la Major League Soccer (MLS), la máxima categoría del fútbol estadounidense, se disputó la noche del martes 16 de septiembre de 2025. El triunfo catapultó al equipo dirigido por Javier Mascherano a la zona de clasificación para los playoffs, ubicándose en la quinta posición de la Conferencia Este con 49 puntos.

El marcador se abrió a los 11 minutos de la primera mitad gracias a Jordi Alba, quien recibió un pase filtrado de Messi, controló y definió con un remate bajo y cruzado para poner el 1-0. La conexión entre los excompañeros del Barcelona volvió a dar frutos a los 40 minutos: un preciso centro rasante de Alba fue empujado al gol por Messi en el segundo palo, estirando la ventaja a 2-0. Previamente, a los 27 minutos, Messi ya había avisado con un remate que impactó en el palo derecho del arquero rival, Stefan Frei, tras un gran pase largo de Sergio Busquets.

En el segundo tiempo, apenas a los seis minutos, el defensor Ian Fray amplió la diferencia para el local con un cabezazo alto producto de un tiro de esquina, marcando el 3-0 parcial. El descuento para la visita llegó a los 23 minutos, cuando el volante mexicano Obed Vargas empujó la pelota a la red tras un desborde y centro atrás del delantero Jordan Morris.

Con esta trascendental victoria, el Inter Miami se afianza en la quinta posición de la Conferencia Este con 49 unidades. Por su parte, Seattle Sounders se mantiene en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste, acumulando 45 puntos.

El próximo compromiso para las “Garzas” será el sábado 20 de septiembre, a las 20:30 horas (horario argentino), cuando recibirán al DC United. En tanto, Seattle Sounders visitará a Austin FC el domingo 21 a las 20:00 horas.