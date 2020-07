El exentrenador y actual director de Selecciones nacionales de la AFA, César Luis Menotti, aseguró que en Barcelona "no encuentra la forma" y por ese motivo es que Lionel Messi está "en soledad".

"Messi está físicamente como nunca. Hay una realidad, que el equipo no encuentran la forma. (Quique) Setién no encuentra el funcionamiento del equipo y Messi quedó un poco en soledad", afirmó Menotti en declaraciones a TyC.

El exentrenador de la Selección argentina ganadora del mundial 1978 explicó que a su criterio Messi podría jugar "en algún equipo de Inglaterra o Italia", si no lo hace en el Barcelona.

En medio de una ola de rumores que sindican al oriundo de Rosario con un pie fuera del club culé, Menotti le bajó el tono a la polémica. "Son discusiones de contrato. Messi está negociando con un club y creo que van a llegar a un acuerdo", señaló.

"Messi representa más a Barcelona que (el presidente, Josep) Bartomeu, por la pasión y los hinchas. No creo que a nadie se le ocurra no llegar a un acuerdo, salvo que Messi tenga algún pensamiento distinto en estos tiempos. El inconveniente con Messi no creo que sea un problema económico, no lo puedo entender", sostuvo.

Incluso, el "Flaco" expresó que a su criterio el problema que puede surgir entre Barcelona y Messi "no es económico...compraron a (Antoine) Griezmann".