Messi confirmó su último partido de Eliminatorias en Argentina y la Conmebol reaccionó en redes

Tras la victoria de Inter Miami sobre Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup, Lionel Messi se refirió a su futuro inmediato con la Selección argentina y confirmó un hecho que ya se comentaba en el ambiente futbolero: el partido ante Venezuela, programado para el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, será su último encuentro como local en las actuales Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatorias en casa. Me van a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará”, explicó el capitán argentino.

La noticia tuvo inmediata repercusión y uno de los primeros en expresarse fue el ente rector del fútbol sudamericano. Desde la Conmebol publicaron en sus redes sociales: “Se viene el último baile”, en alusión al compromiso de la Selección frente a la Vinotinto.

El calendario de Argentina en esta ventana de Eliminatorias se completa con la visita a Ecuador el 9 de septiembre, donde el equipo de Lionel Scaloni cerrará su participación clasificatoria.

Messi, que debutó en la Selección mayor en 2005, suma hasta el momento 193 partidos y 112 goles. En Eliminatorias lleva disputados 70 encuentros, con un registro de 34 tantos, que lo convierten en el máximo goleador histórico de la competencia.

La próxima etapa de la clasificación rumbo al Mundial 2030 —con Argentina como una de las sedes— comenzará recién en el segundo semestre de 2027, mientras que el año 2026 estará reservado para amistosos en las ventanas FIFA.